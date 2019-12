Gasilci v akcijo z reševalci

10.12.2019 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.34 uri so na Knafljevem trgu v Ribnici gasilci PGD Ribnica s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili vstop reševalcem NMP. Oseba v stanovanju ni bila poškodovana.

Ob 11.20 so na Trški Gori, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata v kletne prostore stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR.TOPLICAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI OREHEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- na območju TP MALO SELO izvod SMER JUG- PETERLIN, SMER ZAHOD- BARTOLJ, SMER SEVER- SLADIČ med 8:00 in 14:00;

- na območju TP ZABRDJE izvod GRIČ med 8:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.