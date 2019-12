V Dolenji Stari vasi so že rezali trak

10.12.2019 | 09:05

Na otvoritvi so seveda rezali tudi trak: župan Radko Luzar, Marjan Medved in Janez Hosta.

Samo Hudoklin

V Dolenji Stari vasi so veseli novih pridobitev in upajo, da se bo investicija nadaljevala.

Dolenja Stara vas - V Dolenji Stari vasi so v nedeljo po tradicionalnem žegnanju slovesno predali namenu prvi del pomembne naložbe občine Šentjernej: kanalizacijo in obnovljeno cesto, pločnik in javno razsvetljavo.

S prvo fazo so začeli septembra in v njej rešili varnostno najbolj problematičen del od središča vasi pri tablah oz. vodnjaku do konca vasi proti Lurdu. Cesto so morali v enem delu tudi razširiti.

Ker je bil del cestnega odseka popolnoma zaprt, so za prebivalce vasi Volčkova vas, Vrbovci in Rakovnik uredili začasno obvozno cesto (zaradi katere je bilo tudi kar nekaj vroče krvi).

Trak nove pridobitve - investicijo je izvedlo novomeško podjetje CGP - so v Dolenji Stari vasi prerezali šentjernejski župan Radko Luzar in člana gradbenega odbora Janez Hosta in Marjan Medved. Investicijo, ki je občino stala okrog 350 tisoč evrov, je opisal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, prenovljeno cesto pa je blagoslovil župnik Anton Trpin.

Kot pravi župan Luzar, je bila obnova nujna zaradi varnostnih razlogov: tako pešcev, kolesarjev kot ostalih udeležencev v prometu.

Za naprej ostajata za ureditev še dva odseka, za katera naj bi poskrbeli v prihodnjih letih: iz Šentjerneja do središča Dolenje Stare vasi in nato od središča vasi pri vodnjaku mimo gasilskega doma proti cerkvi sv. Frančiška Ksaverja. Urejen bo še krajši odsek oz. enostranska ulica, kjer bo treba rešiti odvodnjavanje oz. meteorno kanalizacijo.

L. Markelj, foto; Veronika Pucelj

Galerija