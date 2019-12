Pomnik začetnikoma posavskega muzealstva

10.12.2019 | 10:30

Podobi Ive in Franja Stiplovška pozdravljata obiskovalce mesta, gradu in muzeja. (Foto: Posavki muzej Brežice)

Brežice - V brežiškem gradu so včeraj odkrili reliefni pomnik, posvečen začetnikoma posavskega muzealstva Franju in Ivi Stiplovšek. Podobi sta delo akademskega kiparja Boštjana Drinovca, v bronu pa ju je izdelalo podjetje Livartis. Pomnik je odkrila nečakinja zakoncev Stiplovšek Božena Vanič Encinas, slovesnost pa so pripravili Krajevna skupnost Brežice, Društvo za oživitev Brežic in Posavski muzej, ki domuje v gradu.

Franjo (1898–1963) in Iva Stiplovšek (1904–2001) sta zaznamovala življenje mesta po drugi svetovni vojni, bila sta častilca vsega lepega in utemeljitelja muzealstva v Posavju, s preoblikovanje gradu Brežice v muzej za Posavje pa sta omogočila obstanek in razvoj gradu ter Posavskega muzeja Brežice kot enega izmed simbolov Brežic in Posavja, so v muzeju zapisali v sporočilu za javnost.

O njunem življenju in pomenu ter pomenu spomina nanju je spregovorila etnologinja dr. Ivanka Počkar, in sicer v imenu Društva za oživitev mesta Brežice, ki je bilo eden prvih pobudnikov za postavitev pomnikov pomembnim meščanom, občanom ali pa nosilcem dejavnosti, ki so nepogrešljivo sooblikovali življenje v različnih obdobij in pustili močne sledi.

»Bila sta naša vzornika in učitelja, kako spoštovati in ljubiti našo dediščino, kako dediščino posredovati in razdajati znanje o njej. Pri vzpostavitvi posavskega muzealstva, katerega začetek je bil v Krškem pred 80. leti, in od leta 1949 v Brežicah, sta se marsikdaj bíla z mlini na veter. Vendar sta ostala trdno na svoji poti. Vztrajala sta, drug drugemu v oporo, in s podporo somišljenikov trdno zasidrala muzejske misli in udejanjanja v gradu Brežice,« je poudarila dr. Počkarjeva.

Projekt, ki ga je omogočila KS Brežice, uresničuje zavezo iz leta 2017, dano ob okrogli mizi Javni spomeniki – ali lahko tudi v Brežicah sooblikujejo istovetnost mesta in občine?, so še dodali.

M. Ž.