Pijan povzročil nesrečo in pobegnil

10.12.2019 | 12:30

Foto: Arhiv DL

Policisti PP Črnomelj so bili včeraj nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči v Vranovičih, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 36-letni voznik. Policisti so na podlagi opisa vozila voznika belega Renault clia ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 67-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligramov alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 1520 evrov in izrekli 16 kazenskih točk.

Ob živila, denar, nakit

V kraju Križe v okolici Novega mesta je med nedeljo in ponedeljkom nekdo vlomil v dve zidanici. Odnesel je živila in povzročil za okoli 700 evrov škode.

V Krmelju je včeraj med 17. in 18. uro neznanec skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in nakit in lastnika oškodoval za 600 evrov.

Policisti PP Novo mesto so bili danes zjutraj obveščeni, da je včeraj v Dolenji vasi med 16.30 in 19. uro nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in odnesel zlat nakit. Lastnik je oškodovan za 2000 evrov.

Romuni novačili denar

Sevniški policisti so v včerajšnjih dopoldanskih urah v bližini trgovskega centra izsledili štiri državljane Romunije, ki so nezakonito pobirali prostovoljne prispevke pod pretvezo, da zbirajo denar za gluhe osebe in otroke. Kršiteljem so policisti izrekli globo in o nezakonitem ravnanju seznanili pristojno sodišče. Iste osebe, ki so se prevažale z Audijem A4 črne barve, nemških registrskih oznak, so pri nezakonitem pobiranju prispevkov popoldne v bližini trgovskega centra v Brežicah izsledili še policisti PP Brežice. Odpeljali so jih na policijsko postajo, jim izrekli globe in o kršitvah seznanili sodišče.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, občasno prejmejo obvestila o kršitvah, povezanih z nedovoljenim zbiranjem prispevkov. "V nekaterih primerih gre za beračenje, ko osebe na vsiljiv ali žaljiv način koga nadlegujejo za denar ali druge materialne dobrine. Ob nezakonitem pobiranju prostovoljnih prispevkov se osebe pogosto predstavljajo za predstavnike humanitarnih organizacij. S pretvezami o pobiranju prispevkov za bolne osebe pri ljudeh želijo vzbuditi sočutje in se na ta način okoristiti. Policisti ugotavljajo, da kršitelji poleg neupravičenega pobiranja prispevkov večkrat ljudi tudi ogoljufajo pri vračilu denarja," so opisali. Zato občanom svetujejo, naj bodo pozorni ali imajo te osebe ustrezna dovoljenja upravne enote. Če jih nimajo, naj jim denarja ne izročajo in takoj obvestijo policiste na številko 113.

M. Ž.