Bogatejši za praktično učilnico za tekstil

10.12.2019 | 15:00

Po novem letu bodo v učilnici začeli z usposabljanjem za brezposelne, ki ga organizirajo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje

Novo mesto - Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli Šolskega centra Novo mesto so včeraj odprli novo sodobno učilnico za praktični pouk za tekstil oz. za izdelavo oblačil. Učilnica je opremljena s kvalitetnimi industrijskimi šivalnimi stroji, navadnimi in specialnimi, stiskalnico za fiksiranje in likalnim sistemom ter večjo krojilno mizo, so sporočili iz omenjene šole.

»Slabih 20 let je minilo, odkar se je zaključilo formalno izobraževanje na področju tekstila v regiji. V zadnjih letih pa se kažejo potrebe po ponovni vzpostavitvi tekstilnega izobraževanja za potrebe oblačilne industrije in obrti, avtomobilske industrije, proizvodnjo tehničnega tekstila in drugega. Program izdelovalec oblačil trenutno razpisujemo v okviru izobraževanja odraslih, prizadevamo pa si ga pridobiti tudi za mladino. Po novem letu bomo v opremljeni učilnici začeli z usposabljanjem za brezposelne, ki ga organiziramo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje,« je pojasnila Branka Klarić.

Odprtja sta se poleg direktorja, ravnateljev šol ter strokovnih sodelavcev udeležili tudi direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto Emilija Bratož in predsednica sekcije za tekstil pri zbornici Renata Novak.

M. Ž., Foto: ŠC Novo mesto

Galerija