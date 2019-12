Ne ve, zakaj ga je župan zamenjal

11.12.2019 | 15:00

Nekdanji poveljnik štaba CZ občine Šentjernej Joško Jakše ne pozna razlogov, zakaj ga je župan zamenjal.

Šentjernej - Občina Šentjernej že od januarja nima več dolgoletnega poveljnika Civilne zaščite (CZ) Joška Jakšeta, pa je to pricurljalo v javnost šele nedavno, ko je na občinski seji svetnik Franc Hudoklin pobaral občinsko vodstvo, ali se zaveda svoje odgovornosti na varnostnem področju, ko nima občinskega poveljnika.

Župan Radko Luzar je pojasnil, da to ne drži, saj ga je zamenjal Aleš Medle, predsednik Gasilske zveze (GZ) Šentjernej, zamenjava pa je nastala, ker je ocenil, »da je za učinkovito delovanje CZ potrebno tesno sodelovanje med GZ Šentjernej in prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini. To je v največji meri možno, ko je predsednik zveze hkrati tudi poveljnik CZ in to je edini razlog za zamenjavo poveljniške funkcije štaba CZ. Že v preteklosti je bila organizacija ravno taka. Medle zelo dobro pozna omenjeno problematiko in je kompetenten na tem področju.«

Odstavljeni poveljnik Joško Jakše, ki je gasilec od malih nog, pa glede na slišano zdaj ni več tiho. Kot pove, mu še zdaleč ni jasno, zakaj so ga odstavili. Poveljnik občinske CZ je bil dva mandata, svoje delo je opravljal dobro, vestno in odgovorno, »še lani jeseni sem bil na tečaju za vodenje večjih intervencij in ne razumem, zakaj so vlagali vame, če pa so imeli v načrtu mojo zamenjavo,« pove Jakše, ki pravi, da je vse skupaj izvedel na sestanku z županom in delavko občinske uprave.

Za sestanek je sam prosil, »da bi se bolj natančno dogovorili o prihodnjem delu, da izvem, koliko denarja ima CZ na leto na voljo, itd.. Pa mi je župan v roke izročil sklep, da sem razrešen. Bil sem šokiran, saj nisem nič narobe naredil. Ne poznam razlogov za zamenjavo, razmišljam pa, da jim morda nisem bil po godu, ker sem večkrat opozarjal na nepravilnosti, npr. na neurejene bankine ob cesti oz. na nepravilne vgradnje materialov v bankine, na neustrezne označbe, bil sem kritičen. Nič ni narejenega tudi za zmanjšanje nevarnosti poplav pri čiščenju rečnih strug, kar bi bilo nujno. Poplav reke Krke v Mršeči vasi je res zdaj manj, a le zato, ker so to storili v kostanjeviškem delu in je pretok reke hitrejši. Morda pa je razlog za mojo razrešitev tudi to, da sem še zadnji ostanek kadrovanja prejšnjega župana Hudoklina,« pove Jakše, ki poudari, da je zelo razočaran nad takim odnosom.

Ko je novico sporočil svoji ekipi, torej štabu CZ, so tudi ostali podali odstopno izjavo. »Tudi to je škoda, ker smo bili utečena ekipa,« pravi in pove, da po njegovem vedenju novi poveljnik CZ Medle nima soglasje delodajalca za opravljanje te funkcije.

Župan Luzar poudari, da se za zamenjavo poveljnika CZ ne skriva nobena zarota ali kaki politični razlogi, niti ne slabo delo dosedanjega poveljnika, saj na to nima pripomb. »Imenovanje poveljnika CZ je pač moja odgovornost in ocenil sem, da bo to najbolje opravljal predsednik GZ Šentjernej, saj CZ brez gasilcev ne pomeni nič. Povezanost je tako najboljša in zadeva dobro funkcionira. Podobno imajo urejeno tudi v drugih občinah,» pravi. Kot mu je znano, naj bi Medle, ki dela na Slovenskih železnicah, soglasje delodajalca pridobival. Kot smo se pozanimali, ga brez tega soglasja regijski štab CZ ne more razporediti na teren ob nujnih intervencijah.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu št.48 28. novembra 2019.

Besedilo in foto: L. Markelj