Na Lokvah zgoreli trije avtomobili

11.12.2019 | 07:00

Sinoči ob 23.45 uri so v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorela osebna vozila. Požar, ki je uničil tri vozila, so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Ob 18.45 so v naselju Reva, občina Trebnje, gasilci PGD Dobrnič nudili pomoč policiji pri razsvetljavi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠAHOVEC.

Madzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA;

- od 10:00 do 15:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ČRMOŠNJICE vodovod.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ŠENTRUPERT VAS, izvod DESNO-ZAVRL med 8:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Kostanjek, Graben, Graben Ašič, Raztez, Raztez vas, Anže, Brezje Anže in Anže Šalamon med 8:30 uro in 12:00 uro; na področju nadzorništva Brežice bo dobava električne energije prekinjena na območju TP Mostec, Trnje hlevi, Mostec vas in Čistilna Mostec med 7:00 in 8:30 uro. Na področju nadzorništva Sevnica bo dobava električne energije prekinjena na območju TP Rovišče izvod Rovišče Koritnica med 8:15 in 14:15 uro.

M. K.