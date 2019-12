Za prva dela na tretji razvojni osi več zahtevkov za revizijo

11.12.2019 | 09:10

Vizualizacija poteka tretje razvojne osi čez KS Ločna Mačkovec (Foto: M. Ž.)

Ljubljana - Dars je za prva dela na tretji razvojni osi pri izbiri izvajalca del na odseku Novo mesto-Osredek prejel štiri zahtevke za revizijo, na lokaciji Gaberke na odseku Velenje-Slovenj Gradec pa tri, je poročala STA. S tem se bo postopek izbire izvajalcev zamaknil, saj sledijo preverba zahtevkov in nadaljnji postopki za izbiro, so sporočili iz Darsa.

Gradnjo državne hitre ceste tretje razvojne osi od priključka na dolenjsko avtocesto Novo mesto-vzhod do priključka Osredek so na Darsu razdelili v dva sklopa. Za prvega, v katerem je predvidena gradnja mostu čez Krko, kolesarskega mostu ter viadukta, naj bi bili primerni CGP, Kolektor Koling in Kolektor CPG, turški Cengiz, italijanski I.CO.P skupaj s CVP ter družbama Nivo Eko in Prohaus, makedonski Granit s sarajevskim Euroasfaltom ter Pomgrad in Gorenjska gradbena družba, ki sta prav tako oddala skupno ponudbo.

V drugem sklopu, ki obsega gradnjo trase hitre ceste s priključki, deviacijami, ostalimi objekti in prestavitvijo magistralnega plinovoda, pa so na Darsu k oddaji končne ponudbe želeli povabili novomeški CGP in Kolektor CPG, ki sta oddala skupno ponudbo, turški Cengiz, italijanski I.CO.P s podjetjema CVP in Prohaus, podjetji Granit iz Skopja ter sarajevski Euroasfalt, ter Pomgrad in GGD. V tem drugem razpisu je Dars zavrnil ponudbi Strabaga ter skupni ponudbi podjetij T2, Hering in Garnol.

Za dela na lokaciji priključka Gaberke na odseku hitre ceste od priključka Velenje-jug do priključka Slovenj Gradec je Dars prejel šest ponudb in konec novembra sposobnost sodelovanja priznal trem, in sicer italijanskemu I.CO.P skupaj z družbami CVP, Nivo Eko in Prohaus, Pomgradu in Gorenjski gradbeni družbi ter skupni ponudbi Kolektorja CPG, novomeškega CGP in VOC Celje. Za ta dela pa je zavrnil ponudbe avstrijskega Kostmanna, Strabaga in Garnola, ki jo je oddal skupaj s podjetjema Markomark Nival in Hering.

STA, M. Ž.