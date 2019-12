FOTO: »Berlinski zid« na sredi otroškega igrišča na Drski

11.12.2019 | 09:45

Z ograjo so oz. bodo igrišče na Drski prepolovili.

Krajane je v nedeljo na igrišču presenetil bager, danes tam že postavljajo ograjo.

Novo mesto - Neformalna skupina krajanov KS Drska, kot se je podpisala pod odprto pismo, naslovljeno na MO Novo mesto, je sporočila, da na igrišču v njihovem naselju po sredini postavljajo ograjo, s čemer bodo območje, namenjeno kakovostnemu preživljanju prostega časa tamkajšnjih prebivalcev in širše okolice, dejansko prepolovili.

»Na igrišču za vrtcem Pedenjped, na Šegovi ulici, so se v nedeljo pojavili bagri. Bagri, ki so prerezali asfalt, ter tako omogočili, da so lahko na polovici košarkarskega igrišča postavili ograjo. Tako čisto ta pravo ograjo – na sredini igrišča. Ko so v nedeljo otroci iz okoliških blokov (iz Šegove ulice, Ulice Slavka Gruma) ter hiš prišli na igrišče, jih je pričakala ograja. Tista, ki deli igrišče in nakazuje spremembe na območju, kjer so preživljali svoj prosti čas. Nekateri krajani Drske se sprašujemo, kako je to možno, saj v medijih nismo zasledili nobenega obvestila o spremembi (namembnosti) zemljišča, zapisnika sestanka župana ali kakršnekoli odločitve, da bo prišlo do spremembe na igrišču, ki ga sami imenujemo ‘skriti biser našega naselja’ – tako ga imenujemo predvsem zato, ker je igrišče odmaknjeno od prometnih poti, ograjeno, na njem je senca, ki daje zavetje in hkrati omogoča preživljanje prostega časa na prostem v toplejših dneh leta, ter ima tudi osnovna igrala, ki popestrijo igro našim otrokom. Pozabimo na to, da smo morali zaradi ene osebe, ki jo je motilo tapkanje košarkarske žoge, odstraniti košarkarske koše,« so med drugim zapisali v odprtem pismu.

Nadalje so navedli, da jih o posegu nihče ni obvestil ali jim ponudil možnost glasovanja, ter MO Novo mesto zastavili še nekaj vprašanj: »Toda zakaj ograja na igrišču za otroke? Ograja z žeblji, brez oznanila, brez varnostnih opozoril. Smo tudi na to ponosni? Je narobe, če želimo ohraniti celovitost igrišča brez potencialnih načrtov za parkirna mesta? Igrišča, ki bi ga lahko uporabljali vsi otroci – v vzajemnem partnerstvu vrtca Pedenjped in lokalne skupnosti Drska. Je narobe, če želimo imeti igrišče za naše otroke, ker vemo, da bodo na njem varni – in ga celovito obnovimo ter s tem rešimo vse dosedanje spore v zvezi s tem igriščem?«

Vprašanja smo naslovili na občino in tudi vodstvo tamkajšnjega Vrtca Pedenjped, ki je po naših podatkih naročnik postavitve omenjene ograje. Odgovore bomo objavili, ko se bodo pristojni odzvali.

Odprto pismo v celoti objavljamo v priponki spodaj, v galeriji pa so jutranji posnetki omenjenega igrišča, na katerem delavci postavljajo ograjo.

Besedilo in foto: M. Martinović

