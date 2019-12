Pomeril se bo cvet slovenske šahovske mladine

11.12.2019 | 14:10

Pia Maria Ružič (desno) na nedavnem tekmovanju v Estoniji (Vir: ŠD Krka)

Novo mesto, Otočec - V Šahovskem društvu Krka Novo mesto zaključujejo leto s številnimi šahovskimi dogodki. Minuli vikend se je končal ciklus 18-tih pospešenih in hitropoteznih turnirjev za Pokal Novega mesta, na katerem je čez celo leto sodelovalo 73 rekreativnih šahistov in šahistk iz celotne Dolenjske. Skupni zmagovalec letošnjega ciklusa je Robert Rudman, najboljši senior Marjan Stokanovič, najboljši mladinec Anej Bizjak in najboljša med dekleti Tjaša Pajek.

Ta vikend pa novomeški šahisti organizirajo Ekipno in posamično prvenstvo mladih šahistov ter šahistk do 16 in do 20 let. V hotelu Šport na Otočcu se bo na tridnevnem tekmovanju v pospešenem in hitropoteznem šahu pomeril cvet slovenske šahovske mladine, še posebne pozornosti pa bo tokrat deležen nastop evropske pospešene prvakinje med dekleti do 16 let Pie Marie Ružič iz Krškega, ki je naslov osvojila na nedavnem tekmovanju v Estoniji.

R. R.