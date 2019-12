Ob denar, nakit, torbico ...

11.12.2019 | 11:10

Foto: Arhiv DL

V naselju Reva na območju Trebnjega je včeraj med 15. in 18.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnes je nakit in lastnike oškodoval za 250 evrov.

Med 18.30 in 19. uro pa je na parkirišču v Trebnjem neznanec razbil steklo vrat osebnega avtomobila ter odnesel torbico z denarjem, dokumenti, bančno kartico in mobilnim telefonom. Lastnikco je oškodoval za okoli 1700 evrov.

V Senožetah na območju Krškega je med 11. in 20. uro nepridiprav izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Med 17.30 in 18. uro, ko so bili stanovalci odsotni, je v Mirni Peči nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel zlat nakit in denar.

Afganistanci so se skrivali med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in v tovornem delu odkrili pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.