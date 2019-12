Fitokmetije - nov projekt na Univerzi v Novem mestu

11.12.2019 | 13:00

Univerza v Novem mestu (Foto: osebni arhiv)

Novo mesto - Na Univerzi v Novem mestu so v oktobru začeli z izvajanjem projekta Razvoj in uvajanje usposabljanja o zdravilnih rastlinah na učnih kmetijah – Fitokmetije. Nosilka projekta, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede(UNM FZV), je skupaj s partnerji, to so Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora ter kmetije Mahne, Divji vrt in Markovi, pridobila 74.998 evrov.

Projekt, ki bo trajal dve leti, sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Namen projekta je preučiti možnosti razvoja in poskusno izvesti aktivnosti na kmetijah, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani s poudarkom na fitoterapevtskih vsebinah, so sporočili iz novomeške univerze.

M. Ž.