Igrišče na Drski: Občina tako rešuje prostorsko stisko vrtca

11.12.2019 | 11:45

Z MO Novo mesto so pojasnili, da polovico igrišča potrebuje tamkajšnji Pedenjped zaradi širitve in vrtčevskih normativov. Zato ograja, preostali del igrišča, na katerem igranje košarke ne bo več mogoče, pa naj bi KS namenila za zunanji fitnes. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Poročali smo, da so krajani Drske z odprtim pismom naslovili vrsto vprašanj za MO Novo mesto, ko so opazili, da delavci postavljajo ograjo kar po sredi otroškega igrišča v njihovem naselju, ki se nahaja v soseščini vrtca Pedenjped.

»Izbrana rešitev je bila usklajena z vodstvom vrtca in krajevno skupnostjo. Kot lastniki zemljišč smo po pobudi vrtca koordinirali usklajevanje s formalnimi in demokratično izbranimi predstavniki krajanov – vodstvom Krajevne skupnosti Drska. Po zglednem sodelovanju na številnih sestankih smo prišli do dogovora,« so z rotovža odgovorili na naše vprašanje, zakaj o nameri niso povprašal tamkajšnje stanovalce in sosede.

Glede samega posega oz. zakaj sploh potrebujejo polovico igrišča, pa so zapisali: »Širitev igrišča Vrtca Pedenjped je nujna, ker v naslednjem letu načrtujemo širitev prostorov, po kateri bo imel vrtec dva in pol nova oddelka otrok. S širitvijo igrišča bo vrtec zadostil normativom, ki predpisujejo zadostno kvadraturo zunanjih površin glede na število otrok. Zakonodaja na področju predšolske vzgoje zahteva, da so vrtčevska igrišča ograjena. Pri ograji tako ne gre za »berlinski zid« ločevanja, ampak za ustrezno in zakonsko predpisano zaščito najmlajših.«

In kakšni so načrti z drugo oz. preostalo polovico igrišča? »Krajevna skupnost na preostali površini igrišča načrtuje postavitev zunanjih naprav za vadbo odraslih, za kar jim bo tudi po širitvi vrtčevskega igrišča ostalo dovolj prostora. Krajanom Drske je sicer na voljo še pet drugih otroških in športnih igrišč ter športni park ob Šolskem centru Novo mesto,« so še zapisali v odzivu na MO Novo mesto.

M Martinović