Zagorela baraka

11.12.2019 | 18:00

Ob 10.40 je v naselju Vejar, občina Trebnje, gorela baraka. Požar so pogasili domačini. Gasilci PGD Trebnje so požarišče pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 11.30 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu medicinske ekipe za sekundarne prevoze UKC Ljubljana prepeljal otroka v inkubatorju iz SB Novo mesto v UKC Ljubljana.

Ob 8.58 so na Trgu zbora odposlancev v Kočevju gorele saje v dimniku večstanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje so varovali objekt, dokler saje niso zgorele in ga preventivno pregledali s termovizijsko kamero.