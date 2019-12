Superavtomobili v Novem mestu?

11.12.2019 | 17:20

Novo mesto - Hrvaško podjetje Rimac Automobili, katerega ustanovitelj je inovator Mate Rimac in ki razvija prototipe električnih športnih in samovozečih avtomobilov, po poročanju portala Siol prihaja v Slovenijo. Pred dnevi je v Novem mestu na Smrečnikovi ulici odprlo podružnico.

Kakšne načrte ima Rimac, ki ga primerjajo z ustanoviteljem ameriške Tesle Elonom Muskom, za zdaj ni znano. Je pa v Sloveniji združil moči z nekdanjim ministrom za infrastrukturo Samom Omerzelom oz. njegovim podjetjem Lastinski Inženiring, ki ima sedež na istem naslovu kot Rimac Avtomobili

Od ministrstva za gospodarstvo bo podjetje prejelo 3,4 milijona evrov za projekt Hyper E-Car Lab. Na ministrstvu so za portal pojasnili, da je namen razviti visokotehnološki laboratorij, ki bo omogočal testiranje baterij, elektromotorjev oziroma pogonov in elektronike za baterije električnih avtomobilov visoke zmogljivosti. Partnerja sta se zavezala, da bosta do leta 2021 razvila in vzpostavila poligon za testiranje baterij, pogonskega sklopa in uresničevanje sistema Big Data Ready.

B. B.