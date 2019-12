Trije poškodovani na Belokranjski

12.12.2019 | 07:00

Včeraj ob 16.10 uri sta na cesti Novo mesto - Metlika na Belokranjski cesti v Novem mestu trčila osebno in kombinirano vozilo. V nesreči so bile poškodovane tri osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovane oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem ter posuli cestišče z vpojnim sredstvom in ga očistili. S ceste so odstranili poškodovano vozilo in pomagali vlečni službi.

Vonj po zažgani plastiki in dimu

Ob 9.18 so na Ljubljanski cesti v Novem mestu, v poslovnem objektu zaznali nenavaden vonj po zažgani plastiki in dimu. Poklicni gasilci GRC Novo mesto so s termo kamero pregledali prostore in ugotovili, da ni nevarnosti.

Ob 9.51 se je na Taborski cesti v Grosuplju kadilo iz kletnih prostorov objekta. Gasilci PGD Grosuplje in PGD Šmarje Sap so s termo kamero opravili pregled prostorov, vendar ognja niso našli.

Odprli so ji hišo

Ob 21.44 se je v naselju Brezje pri Senušah, občina Krško, občanka zaklenila izven stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s strokovnim posegom vrata odprli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI, na izvodu Šola Marindol.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod SELA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA;

- od 8:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU;

- od 11:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE na izvodu STARI TRG.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP PRELOGE izvod POKOPALIŠČE med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ROVIŠČE med 8:30 in 10:30 uro, na območju TP ROVIŠČE izvod STRAŽA med 11:00 in 14:15 uro, na območju TP Podgračeno med 8:30 in 12:00 uro na območju TP BLATNO izvod DEDNA VAS SMER VESELI VRH med 8:30 in 13:00 uro, na območju TP ŠEDEM izvod LEVI DEL PROTI SENOVEM med 8:00 in 10:00 uro, na območju TP Radna med 9:00 in 14:00 uro.

