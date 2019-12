Na županovi zadnji seji sprejeli proračun, pa tudi nazdravili

12.12.2019 | 09:30

Kljub vsem nesporazumom sta sinoči po koncu seje nazdravila tudi župan v odhanju Radko Luzar in in svetnik AlbertPavlič.

Mag. Andreja Topolovšek

Jože Simončič

Svetniki na sinočnji seji, Janez Selak (drugi z desne) bo kot podžupan po 18. decembru in odstopu župana začasno prevzel vodnje občine.

Jožica Potočar je z darilom prijetno presenetila župana Radka Luzarja.

Šentjernej - Na sinočnji občinski seji, zadnji, ki jo je pred napovedanim odstopom vodil župan Radko Luzar, so svetniki sprejeli kar nekaj pomembnih odločitev. Med drugim so sprejeli proračun občine Šentjernej za leto 2020 - podprlo ga je devet svetnikov, trije so bili proti, dva pa sta se vzdržala.

Kot je povedala Andreja Topolovšek z občinske uprave, prihodki znašajo enako kot v prvi obravnavi, kar pomeni dobrih 8 milijonov 238 tisoč evrov, odhodki pa so malce višji in so predvideni v višini dobrih 8 milijonov 366 tisoč evrov.

Po besedah župana Radka Luzarja, je v času javne razprave na občino prišlo kar nekaj amandmajev, sinoči pa so sprejeli le štiri, ki jih je podal svetnik Jože Simončič. Izglasovali so jih z veliko večino. Za dejavnost občinske gasilske zveze in gasilskih društev so namenili deset tisočakov več, za sofinanciranje investicij na področju gasilstva (gasilska vozila, zaščitna in reševalna oprema) 32 tisočakov več, sofinanciranje programov v kmetijstvu so povečali za 20 tisočakov, kar pomeni, da je za kmetijstvo v letu 2020 namenjenih 70 tisoč evrov. Povečali so tudi sofinanciranje malih čistilnih naprav za 20 tisočakov, tako da je za to namenjenih zdaj 50 tisoč evrov. Denar so vzeli iz različnih postavk: zmanjšali so storitve odvetnikov, fond za občinske prireditve, proslave in dogodke, projekt Tržnica Šentjernej.

Franc Hudoklin (SLS) je vložil tri amandmaje, od katerih pa je potem odstopil. Predlagal je povečanje denarja za kmetijstvo za 50 tisoč evrov, 20 tisočakov za investicije v gasilstvo in 70 tisočakov več za sofinanciranje malih čistilnih naprav.

Svetnika SDS Vesna Bregar in Albert Pavlič o proračunu nista glasovala, sta le poslušala razpravo. Kot je dejal slednji zato, »ker nikoli, ne pri rebalansu proračuna za 2019 ne pri sprejemanju proračuna za 2020 niso več denarja namenili za gasilstvo in kmetijstvo. Sicer pa meniva, da bi moral biti sprejem proračun za prihodnje leto naloga novega župana. Zato bo njegova prva naloga gotovo priprava rebalansa proračuna.«

»Proračun je z novimi amandmaji usklajen,« je zagotovila Topolovškova, župan Luzar pa je menil, da se bo znova kar nekaj projektov naredilo s pomočjo kohezijskih sredstev. Odkar je občino vodil on, je ta pridobila 4,5 milijona kohezijskih in razvojnih sredstev, je dejal, letos pa jih bo 1,8 milijona evrov.

Župan pripravil zakusko

Ob koncu peturne seje se je župan Radko Luzar zahvalil svetnikom za sodelovanje in dejal, da so bili vzponi in padci, da je občina res močno zadolžena, a se je v petletnem obdobju tudi veliko naredilo: nov vrtec, cona, itd. Žal pa ne vsega, kar so načrtovali in želeli, npr. nov most v Mršeči vasi, kar so mu nekateri očitali. Slednji projekt je v kritiki županu pred glasovanjem izpostavil tudi Andrej Mikec (Lista šentjernejsko dolino) in povedal, da se bo glasovanja o proračunu vzdržal, »saj nikoli ob sprejemanju proračunu od župana svetniki nismo dobili pravih usmeritev, proračunska sredstva nismo usmerjali v prioritetne projekte, ampak so se nam zadeve vedno samo dogajale. Prišla so sredstva in tiste projekte smo morali podpreti. Tako je tudi tokrat.«

Svetnica Jožica Potočar se je z darilom županu Luzarju zahvalila za dobro delo na tem mestu, župan pa je zbrane pogostil in nazdravili so celo s šampanjcem v prijateljskem vzdušju.

Besedilo in foto: L. Markelj

