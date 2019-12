Koprčani s trojko odnesli točki iz Novega mesta

12.12.2019 | 08:45

Tekma je bila napeta do zadnjega trenutka. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Košarkarji Koper Primorske so v velikem derbiju 11. kroga 1. SKL v gosteh po dramatični končnici premagali Krko. Junak zmage je bil Stephen Jeffrey Carino Holt, ki je dve sekundi pred koncem zadel trojko za zmago Kopra Primorske z 81:80.

To je njihova deseta zmaga, s katero so se utrdili na vrhu razpredelnice kot edina neporažena ekipa v državnem prvenstvu. Za Krko je bil to četrti poraz, prvi po petih tednih oziroma štirih zaporednih zmagah.

Podobno kot na prvi tekmi, ki je končala z rezultatom 68:64 za Koper Primorsko, je bila tudi ta napeta do zadnjih trenutkov. Gostje so po treh zadetih metih Holta trideset sekund pred koncem vodili z 78:74. Marko Jošilo je v naslednjem napadu zadel izpod koša, po nešportni osebni napaki nad Luko Lapornikom pa je Dalibor Đapa izenačil na 78:78.

Gostje so hitro naredili prekršek nad Jošilom, skupaj je dosegel 19 točk in imel 9 skokov, ki je bil dvakrat uspešen s črte prostih metov, zadnji napad Koprčanov pa je z zmagovito trojko zaključil Holt, so dogajanje na igrišču povzeli na KZS.

Vladimir Anzulović, trener Krke, je po tekmi povedal: »Čestitke Primorski za zmago. Zaslužili so si zmago, ne bi pa bilo nezasluženo tudi, če bi zmagali mi. Na koncu je odločil res lep met Holta. Čestitke mojim fantom za trud. Danes smo pokazali napredek v igri in če bomo želeli napredovati tako tudi nadalje, bomo morali trdo trenirati. Ni lahko učiti se novih stvari tekom sezone, a fantje so danes res pokazali svoje srce in to je prava pot za nadaljevanje sezone.«

Krkaši bodo naslednjo tekmo državnega prvenstva igrali 22. decembra pri Zlatorogu, še prej pa jih čakata gostovanji v ABA ligi, najprej proti Cedeviti Olimpiji v nedeljo.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki: Majkič (Hrastnik), Grbić (Ljubljana), Mohorič (Velenje).

* Krka: Cosey 15 (2:2), Marinelli 9 (2:4), Škedelj 2, Đapa 5 (2:2), Fifolt 8 (4:4), Balažič 9 (2:2), Jošilo 19 (6:8), Lapornik 10 (2:2), Ramljak 3 (1:2).

* Koper Primorska: Holt 13 (5:5), Harris 8, Barič 2, Lazić 11 (2:2), Marinković 18 (4:6), Hodžić 4 (1:2), Jagodić Kuridža 5 (3:4), Dimec 2, Šiško 12 (0:1), Vončina 6.

* Prosti meti: Krka 21:26, Koper Primorska 15:20.

* Met za tri točke: Krka 9:37 (Cosey 3, Lapornik 2, Balažič, Jošilo, Marinelli, Đapa), Koper Primorska 8:22 (Vončina 2, Holt 2, Harris 2, Jagodić Kuridža, Lazić).

* Osebne napake: Krka 23, Koper Primorska 24.

* Pet osebnih: Ramljak (40.), Hodžić (40.).

M. Ž., Foto: B. Blaić

