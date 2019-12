Družini prijazno podjetje tudi RIC Novo mesto, ZD Brežice in Treves

12.12.2019 | 12:00

Prejemniki certifikata Družini prijazno podjetje (Foto: Polona Avanzo)

Ljubljana - Ekvilib inštitut, nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, je včeraj v Ljubljani podelil certifikate Družini prijazno podjetje dvanajstim podjetjem, od tega jih je sedem prejelo osnovni, pet pa polni certifikat. Med slednjimi sta z območja jugovzhodne Slovenije Razvojno-izobraževalni center Novo mesto in Zdravstveni dom Brežice, osnovnega pa je dobil Treves z Biča.

Med dobitniki posebnih zahval za širjenje kulture družini prijaznega podjetja, te so prejela podjetja, ki so v postopek certificiranja vključena od leta 2012 in 2013 dalje, so tudi novomeška Adria Mobil, Gen energija, Komunala Novo mesto in Termoelektrarna Brestanica.

Do danes se je v projekt certificiranja priključilo že preko 270 slovenskih podjetij in organizacij. Ekvilib Inštitut certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti.

Podelitev sovpada tudi z akcijo Dan DeloDružina, ko spodbujajo podjetja, organizacije in njihove zaposlene, da gredo pravočasno, torej po vseh oddelanih urah, domov, so sporočili iz Ekvilib Inštituta.

»Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke,« so še pojasnili v sporočilu za javnost.

M. Ž.