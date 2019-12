V Kettejevem drevoredu bodo zamenjali 25 dreves

12.12.2019 | 14:10

V Kettejevem drevoredu so začeli s posegi na vegetaciji. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - V teh dneh se napovedano urejanje Kettejevega drevoreda nadaljuje z odstranjevanjem podrastja, grmovnic in manjših dreves na stiku z drevoredom ter na gradišču in ob bodoči tematski poti na Marofu, nato pa bo sledilo odstranjevanje nevarnih, odmirajočih dreves, so sporočili iz novomeške občine.

V soboto naj bi odstranili prva štiria drevesa na mestni strani, v prihodnjem tednu pa še preostanek dreves na mestni in bršljinski strani. Vsa drevesa bodo nadomestili z novimi, pri preostalih opravili primerno nego, dodatno pa bodo zasadili še 10 dreves.

Kot so navedli na občini, je analiza stanja drevoreda, ki so jo pred prenovo opravili izvedenec za mestno drevje, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavod RS za varstvo narave, pokazala, da je zaradi dotrajanosti, poškodb in bolezni potrebno nujno zamenjati 25 dreves, od tega 17 starejših na mestni strani in osem mlajših na bršljinski strani. Poleg tega bodo odstranili še deset starih drevesnih panjev.

Dela potekajo v sklopu širšega urejanja Marofa, kjer bo poleg drevoreda urejena še arheološka tematska pot z otroškim igriščem in predstavitvijo prereza obrambnega nasipa gradišča. Prenova obsega rekonstrukcijo ceste, ureditev javne razsvetljave in počivališč, zamenjavo obstoječih klopi, ureditev potrebnih infrastrukturnih priključkov in prestavitev dela obstoječe infrastrukture ter predstavitev robov vozišča nekdanje mestne vpadnice, so našteli.

M. Ž.