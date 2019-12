O proračunu na izredni seji

12.12.2019 | 10:45

Šentrupertski svetniki so na sinočnji seji.

Župan Andrej Martin Kostelec in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar

Šentrupert - Šentrupertski občinski svetniki na včerajšnji seji predlog proračuna za naslednje leto niso poslali v javno obravnavo. O njem sploh niso razpravljali, saj so šele pred sejo dobili vso potrebno gradivo, zato bodo o enem najbolj pomembnih finančnih dokumentov občine odločali predvidoma naslednji teden na izredni seji.

Gradivo o predlogu proračuna, ki so ga z vabilom na sejo dobili svetniki in ga je občina objavila tudi na svoji spletni strani, je bilo pomanjkljivo, saj ni bilo potrebnih obrazložitev postavk, so ocenili svetniki. Tomaž Ramovš, sicer tudi šentrupertski podžupan, je dejal, da poslovnik predvideva, da bi ga morali dobiti nekaj dni pred sejo, da ga lahko pregledajo, a kot že zapisano, so svetniki del gradiva dobili šele na sami seji. Župan Andrej Martin Kostelec je v svoj zagovor povedal, da se na občini zavedajo, da gradivo, ki so ga poslali z vabilom na sejo, ni bilo popolno in da svetniki niso imeli vseh informacij, vendar se glede na vse kadrovske težave trudijo po najboljših močeh.

Občinski svet je zato predlagal, da se točka prestavi na naslednjo sejo. A ker s prvim januarjem občina Šentrupert še ne bo imela sprejetega proračuna za naslednje leto, je župan svetnike seznanil, da bodo leto začeli z začasnim financiranjem, kar pomeni, da novih investicij ne bodo mogli začeti.

