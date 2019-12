Zapeljala na nasprotni pas in trčila v kombi

12.12.2019 | 13:00

Foto: Arhiv DL

Poročali smo že o prometni nesreči, ki se je včeraj nekaj po 16. uri zgodila v Pogancih na cesti Novo mesto - Metlika, iz Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili še nekaj podrobnosti. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročila 37-letna voznica osebnega avtomobila, ki je pripeljala iz smeri Novega mesta in iz neznanega vzroka zapeljala na nasprotni vozni pas ter trčila v kombinirano vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 56-letni voznik. Lažje poškodovano voznico in potnico v njenem vozilu so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Vlomi se vrstijo kot po tekočem traku

V Rdečem Kalu na območju PP Trebnje je med torkom in sredo nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 300 evrov škode.

V Dobindolu je v noči na sredo neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal neregistrirano kolo z motorjem, znamke Znen, modre barve.

Oškodovanka je metliške policiste obvestila, da je med torkom in sredo v Drašičih nekdo vlomil v počitniško hišo. Po prvih ugotovitvah ni odnesel ničesar.

Včeraj je med 14. in 19. uro v Ravnah nad Šentrupertom nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je prenosni računalnik in lastnike oškodoval za 700 evrov.

V naselju Križišče na območju Krškega je med soboto in sredo, ko so bili stanovalci odsotni, neznanec skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit, z vlomom in tatvino pa povzročil za okoli 500 evrov škode.

Prijeli tri Maročane

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Rosalnic in Loč (PP Brežice) izsledili in prijeli tri državljane Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.