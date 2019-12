Že 17. mednarodni Luksuz festival poceni filma

12.12.2019 | 18:05

Vir: Luksuz produkcija Društva zaveznikov mehkega pristanka

Krško - Luksuz produkcija Društva zaveznikov mehkega pristanka jutri in v soboto v Mladinskem centru Krško prireja že 17. tradicionalni mednarodni Luksuz festival poceni filma. Na podlagi poziva so prejeli kar 340 filmov, v otroški program pa so uvrstili 10 kratkih filmov mladih avtorjev in avtoric iz šestih držav, v glavni program festivala pa 22 kratkih filmov iz 11 držav srednje, vzhodne in južne Evrope.

»Na festivalu bomo predstavili kratkometražno in nizkoproračunsko produkcijo igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih družbeno angažiranih filmov, zlasti mlajših avtorjev, ki so nastali v tradicionalnih ali 'garažnih' produkcijah, klubih, v nekomercialnem in neinstitucionalnem okviru ter pomenijo alternativno kulturno medijsko podobo v odnosu do sicer dominatne množične mainstreamske distributerske ponudbe,« je organizator zapisal v sporočilu za javnost.

Letos so v program vključili predvsem družbeno kritične filme, filme na temo kulture, družbe in stigmatizacije v družbi ter filme, ki predstavljajo kulturo mladih in kulturno raznolikost.

V programu letošnjega festivala bodo poleg mednarodne selekcije kratkih filmov, predstavlili kratke filme, prikazane na mehiškem festivalu Todos Somos Otros, Mednarodnem festivalu dokumentarnega filma DOKUDOC iz Maribora, FEKK – Festivalu kratkega filma iz Ljubljane. Del filmskega programa so sestavili zaključni filmi učencev in učenk šole dokumentarnega filma Restart iz Zagreba in šole vizualne antropologije iz Beograda, so navedeli.

Prvič v Krškem bodo prikazane Razglednice / Kartoline - zbirka dvanajstih petminutnih vinjet, ki predstavlja hvalnico ruralnemu življenju na Hrvaškem, v spremljevalnem programu pa tudi kratkih filmov, ki so nastali na različnih letošnjih mladinskih filmskih delavnicah Luksuz produkcije DZMP.

M. Ž.