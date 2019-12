KS zaradi igrišča napovedala srečanje krajanov

12.12.2019 | 17:05

Krajane Drske naj bi s projektom oz. spremembami na igrišču seznanili na sestanku v prihodnjem tednu. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Danes sta se na protest t.i. neformalne skupine krajanov Drske zaradi ograje na tamkajšnjem igrišču odzvali še v Vrtcu Pedenjped in KS Drska. V skupnem odzivu sta ravnateljica Meta Potočnik in predsednica sveta KS Mira Retelj med drugim zapisali, da je prostorska stiska vrtca velika in da se je v zadnjih desetih letih povpraševanje po vključitvi vanj povečalo za 12 odst. Enoto Pedenjped sicer dnevno obiskuje okoli 170 otrok, rešitev za širitev pa da že dolgo iščejo in so jo našli v sodelovanju z MO Novo mesto in KS Drska.

Kot smo poročali po odzivu MO Novo mesto, namerava vrtec na Šegovi odpreti še dva in pol nova oddelka. »Zelo strogi normativi glede velikosti igrišč od vrtca v tem primeru zahtevajo večjo igralno površino. Trenutno razpolagamo le s travnato površino igrišča, kar pa ne omogoča vseh možnosti zunanjih aktivnosti, predvsem za starejše skupine otrok (kolesarjenje, igre z žogo, rolanje …). Občasno se na igrišču igrajo tudi otroci enote Sapramiška, ki se nahaja v OŠ Drska,« sta zapisali podpisnici in med drugim glede ograje dodali: »Zakonsko smo obvezni vse zunanje igralne površine ograditi, saj lahko le tako zagotavljamo varnost otrok in ustreznost igral. Vrtec je obvezen vsakodnevno pregledovati stanje igrišča in ustreznost stanja igral in prevzema odgovornost za vse nezgode, ki so na prostem pogostejše. Zaradi vandalizma in slabo vzdrževanih igral vrtec ni mogel uporabljati dotičnega igrišča v stanju, kot je bilo, in zato ni bilo možno deliti igrišča z ostalimi uporabniki, saj ne bi mogli zagotavljati varne igre otrok.«

KS Drska bo »za informiranje krajanov v prihodnjem tednu organizirala tudi predstavitev projekta ureditve preostalih površin igrišča in balinišča, ki jih bodo uporabljali krajani«, sta še zapisali, sicer pa njun odziv v celoti objavljamo v priponki spodaj.

M. Martinović