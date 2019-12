Poškodoval se je pri padcu z lestve

12.12.2019 | 18:40

Ob 16.37 je v Tovarniški ulici v Krškem delavec padel z lestve. Reševalci Nujne medicinske pomoči Krško so ga oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Iztekalo hidravlično olje

Ob 7.46 uri je v Gornjem Lenartu, občina Brežice, zaradi okvare na traktorju iztekalo hidravlično olje. Gasilci PGE Krško so razlito olje v dolžini 120 metrov posuli z vpojnim sredstvom in očistili cestišče.

Opravili razstrelitev

Ob 15.25 so v Jerneji vasi, občina Črnomelj, gasilci PGD Dobliče zavarovali kraj, kjer je policija opravila razstrelitev nevarnega eksplozivnega telesa.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu Šola Marindol.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah jutri med 8.00 in 11.00 prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje TP PIONIR SAMSKI DOM izvod BARAKA-MENZA PIONIR.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KIJ, TP LUTRŠKO SELO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 9.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŠKA REBER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.