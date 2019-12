Zagorelo v montažni hiši Ob potoku

13.12.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.00 uri je v ulici Ob potoku v Novem mestu v montažni hiši velikosti 8 x 6 metrov zaradi pregretja zagorela stena za pečjo, ogenj pa se je razširil tudi na ostrešje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so odprli steno, razkrili 2 kvadratna metra ostrešja ter pogasili požar.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništva Sevnica na območjuTP Hubajnica, Male Drušče, Primož, Osredek pri Zavratcu, Hantine in Rogačice predvidoma med 8. in 14. uro ter na območju TP Zavratec kamnolom predvidoma med 11. in 14. uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu Šola Marindol.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KIJ, TP LUTRŠKO SELO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŠKA REBER.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP PIONIR SAMSKI DOM izvod BARAKA-MENZA PIONIR med 8.00 in 11.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.