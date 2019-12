Omejili obiske v novomeški bolnišnici

13.12.2019 | 08:25

Splošna bolnišnica Novo mesto (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Glede na povečano število virusnih okužb in prve primere obolelih za sezonsko gripo so v Splošni bolnišnici Novo mesto omejili obiske. Tako naprošajo, da na obiske k pacientom prihajajo zdravi, da pride le ena do največ dve zdravi odrasli osebi na dan v času obiskov in da otroci na obiske v bolnišnico ne prihajajo.

Na otroškem oddelku je dovoljen obisk enemu od zdravih staršev naenkrat cel dan, v času obiskov pa še ena zdrava odrasla oseba.

V porodnišnici dovoljujejo obisk porodnice in novorojenca le najožjim svojcem, in sicer največ eni do dvema osebama dnevno.

V enoti intenzivne terapije pa so obiski dovoljeni najožjim svojcem, eni do dvema osebama hkrati pri pacientu za 10 do 15 minut. Obiski otrok pod 15. letom starosti niso dovoljeni oziroma samo po predhodnem dogovoru z zdravnikom.

Nadalje svetujejo, da obiskovalci upoštevajo čas obiskov in morebitna dodatna navodila osebja ter izvajajo higieno rok in higieno kašlja.

M. Ž.