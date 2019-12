Vlomi se kar vrstijo

13.12.2019 | 09:15

Foto: Arhiv DL

Med nedeljo in četrtkom je v Božakovem nekdo vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala pa je premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Krškem je med sredo in četrtkom neznanec s Volkswagen golfa odnesel pnevmatike s platišči, avtoradio in poškodoval vozilo.

Iz odklenjene garaže v Gorenjem Mokrem polju pa je nekdo ukradel visokotlačni čistilec, puhalnik za listje in orodje. Škode je za okoli 1000 evrov.

Včeraj med 17.30 in 18.30 je v Smolenji vasi nepridiprav izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno na terasi vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in nakit.

Med 19. in 20. uro pa je prav tako v času, ko so bili stanovalci odsotni, v naselju Brod v Novem mestu neznanec skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil denar in nakit.

Nekaj pred 20. uro so bili metliški policisti obveščeni o vlomu v prodajalno v Metliki. Okoliščine še preiskujejo, po prvih ugotovitvah pa naj bi ostali brez petih motornih žag.

V noči na četrtek je v Novem mestu nekdo vlomil v prodajalno in odnesel večjo količino tobačnih izdelkov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Padel z višine 4,5 metra

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 17. ure obveščeni o nesreči pri delu v podjetju v Krškem. Ugotovili so, da je 32-letni delavec izvajal gradbena dela in padel z lestve z višine 4,5 metra. Huje poškodovanega so oskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo z ugotovitvami po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Skrivali so se na podvozju vlaka

Policisti PMP Dobova so pri izvajanju mejne kontrole med pregledom tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal iz Srbije, na podvozju vlaka našli skrite štiri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli šet tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Obrežja in pri naselju Kal izsledili in prijeli tri državljane Afganistana in tri državljane Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.