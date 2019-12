Neizmerno zanimanje za prvo tamburaško opero

13.12.2019 | 12:00

Prvo tamburaško opero so predstavili na novinarski konferenci.

Semič, Dragatuš - 29. decembra se bo zgodil, kot je dejal na novinarski konferenci Gregor Zagorc, zgodovinski dogodek. V Kulturnem centru Semič bodo namreč uprizorili prvo tamburaško opero na svetu z naslovom Ambrož in Katarina. Da gre za pravi hit, pove že podatek, da so tako premierna uprizoritev kot ponovitve, ki bodo 3., 4. in 5. januarja 2020, že razprodane. Ustvarjalci napovedujejo še nekaj ponovitev v Semiču v spomladanske času, dogovarjajo pa se že za gostovanja drugod, tudi v tujini.

Glasbo za opero je za tamburaški orkester napisal skladatelj Gregor Zagorc, avtorica libreta pa je književnica, urednica in kritičarka, po stroki univ. dipl. muzikologinja Nina Novak Oiseau. Osrednji zaplet temelji na prepovedani ljubezni med kmetom Ambrožem Lipovcem (ki ga bo uprizoril Gregor Ravnik) in grofično Katarino Klemenčič (Sara Žuvela), hčerko Osvalda Klemenčiča z gradaškega gradu, ter grofovi obljubi, da se bo njegova hči poročila z Vidom Panjanom. Dogajanje poseže tudi na področje vojn, pohlepa, poštenosti, preračunljivosti, osebnih stisk ter mnogih drugih tegob človeka, s katerimi v operi odpirajo vprašanja, ki so bila aktualna v 17. stoletju, v katero je postavljeno dogajanje, in so še danes.

Poleg omenjenih dveh so solisti še mednarodno priznani umetniki Željko Andrić, Irena Yebuah Tiran, Dejan Heraković, Domingo Stasi, Sara Briški in Valerija Šoster ter Andraž Banovec. Sicer pa se na predstavi na odru zvrsti kar 85 nastopajočih.

Opero je režirala Eva Hribernik, za scenografijo in kostumografijo je poskrbela Bojana Cvejić Zagorc, za koreografijo pa Tadej Fink. Pri operi poleg Tamburaškega orkestra Dobreč iz Dragatuša, ki mu dirigira Gregor Zagorc, sodelujejo tudi Folklorna skupina Dragatuš, vokalna skupina Lan, učiteljski zbor Osnovne šole Metlika in Glasbena šola Črnomelj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

