Občina bo pomagala pri pokrivanju izgube Zavoda Novo mesto

13.12.2019 | 11:00

Dolores Kores je letošnjega avgusta postala v.d. direktorice Zavoda Novo mesto in se lotila sanacije poslovanja. Zavod je lani ustvaril 194 tisočakov izgube, zato so občino zaprosili za 50 tisočakov. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški občinski svet je včeraj med drugim soglašal, da bo občina Zavodu Novo mesto pomagala pri pokrivanju poslovne izgube, nastale v lanskem letu. Ta znaša dobrih 194 tisoč evrov.

Kot je na seji povedala v.d. direktorice zavoda Dolores Kores, ki je vodenje prevzela avgusta letos, ima zavod zaradi omenjene izgube precejšnje likvidnostne težave, s plačili zamujajo štiri do pet mesecev. Izgubo nameravajo sanirati z dvigom cen svojih storitev, »a zgolj pri tržnih najemih, tako da tega ne bodo čutila društva na športnem in kulturnem področju«. Najeti nameravajo tudi dolgoročni kredit. Pri sanaciji izgube, nastale v času direktorja Marjana Hribarja, jim bo po včerajšnji odločitvi občinskega sveta s 50 tisočaki pomagala še občina.

Kaj so o minulem vodenju zavoda menili posamezni občinski svetniki in svetnice, kakšne ukrepe je še sprejelo sedanje vodstvo zavoda in kako Koresova komentira kritike na račun novih zaposlitev, pa bomo poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista, tako kot o ostalih sprejetih sklepih včerajšnje seje, na kateri je župan Gregor Macedoni uvodoma podpisal štiri pogodbe za občinske štipendije.

M. M.

