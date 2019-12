V skupno upravo z Litijo, Šmartnim in Dolom pri Ljubljani

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Potem ko se je Občina Trebnje določila, da zapusti skupno občinsko upravo Mirnska in Temeniška dolina, ki deluje od marca 2013 in izvaja naloge občinskega redarstva in inšpektorata, v njo pa so vključene še občine Šentrupert, Mirna in Mokronog-Trebelno, je bila njena usoda nejasna. A po zadnji seji šentrupertskega občinskega sveta je sedaj bolj ali manj jasno, da bo razpadla, zato je šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec svetnikom predlagal, da se priključijo skupni upravi občin Litija, Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani. Občinski svet je njegov predlog podprl.

V Šentrupertu so sicer na novembrski občinski seji v prvi obravnavi sprejeli nov odlok o skupni občinski upravi Mirnska dolina, potrditi pa bi ga morala še občinska sveta občin Mirna in Mokronog-Trebelno. Zakon po novem predvideva, da morajo skupno občinsko upravo ustanoviti vsaj tri občine. A v Mokronogu so svetniki na zadnji seji odločanje o tem prestavili na sejo, ki bo naslednji teden, na Mirni pa odlok še niso obravnavali. Nobena skrivnost tudi ni, da Občina Mirna celo razmišlja, da bi se tudi oni pridružili »koaliciji« Novega mesta, Trebnjega in Straže. Poleg tega se je v zadnjem času pokazala negotovost s kadri v dosedanji skupni upravi, ki ima sedež v Mokronogu. Zelo verjetno je, da bodo vsi zaposleni odšli drugam.

Šentrupertski župan je zato navezal stike z nekaterimi drugimi občinami. Kot je dejal svetnikom na zadnji seji, imajo štiri možnosti, in sicer da se priključijo skupni občinski upravi občin Litija, Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani, skupni občinski upravi občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, skupni občinski upravi občin Novo mesto, Trebnje, Straža, ali ostanejo sami. Dodal je še, da vseh informacij glede stroškov še nimajo, a če bi se priključili skupni upravi občin Litija, Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani, ta zagotavlja službe redarstva, inšpektorata in civilne zaščite, v pripravi pa je še dogovor o področju upravljanja prostora, bi na leto odšteli okoli 13.000 evrov, kar je manj kot so plačevali do sedaj.

Svetniki so poudarili, da se težko odločijo, kam naj se priključi občina, ker nimajo vseh podatkov, a na koncu so vseeno soglasno podprli županov predlog.

