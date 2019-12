Starejši za starejše

13.12.2019 | 19:30

Zbrane je nagovoril med drugimi sevniški podžupan Janez Kukec. (Foto: N. N.,)

Tržišče - V Tržišču so se včeraj srečali prostovoljci iz sevniških društev upokojencev, ki so vključeni v program Starejši za starejše.

Prostovoljcem sta se za opravljanje odgovornega, pomembnega in srčnega dela zahvalila podžupan Janez Kukec in vodja oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar, ki je poudarila pomen tovrstnega povezovanja in nesebične pomoči za starejše, predvsem za tiste, ki živijo sami in v bolj oddaljenih krajih.

Koordinator dogodka in predsednik Društva upokojencev Razbor Ludvik Cesar se je v imenu vseh prostovoljcev zahvalil občini Sevnica za dobro sodelovanje.

Letošnje srečanje prostovoljcev je bilo osmo zapored, program Starejši za starejše pa v občini Sevnica prostovoljci izvajajo že dvanajsto leto, so sporočili z občine Sevnica.

M. L., foto: N. N.

