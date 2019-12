Tri odpeljali v bolnišnico

13.12.2019 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 11.59 sta v naselju Velika vas pri Krškem v občini Krško trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so proti požarno in proti naletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, preprečili iztek motornih tekočin ter posuli že iztekle motorne tekočine. Cestišče so očistili dežurni delavci komunalnega podjetja Kostak Krško. V nesreči tri poškodovane osebe so reševalci NMP Krško oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Pomagali oboleli osebi

Danes popoldne ob 15.54 so v naselju Sajenice v občini Mirna posredovali prvi posredovalci AED Sajenice in nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so jo nato na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

L. M.