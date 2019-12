Hud požar v Sajevcu, škode za več kot sto tisoč evrov

13.12.2019 | 18:35

V Sajevcu je zagorelo ostrešje obnovljene stanovanjske hiše.

Ostrešje je popolnoma uničeno.

Brez pomoči gasilcev PGD Kočevje bi se še slabše končalo.

Sajevec - Danes zjutraj, malo pred poltretjo, so bili gasilci na Ribniškem obveščeni o požaru v vasi Sajevec, kjer je zagorelo na ostrešju obnovljene stanovanjske hiše.

V borbo z rdečim petelinom se je spoprijelo 52 gasilcev iz PGD Ribnica, Bukovica, Dolenja vas, Dolenji lazi in Jurjevica. Pričakal jih je polno razviti požar celotnega ostrešja in skoraj tri ure neusmiljene borbe s plameni.

Rok Šilc, poveljnik PGD Ribnica, je dejal, da so se gasilci združeno z ognjem, ki so ga hkrati krotili z zunanje in notranje strani, borili skoraj tri ure, saj je bila hiša dvojno izolirana, prostor med izolacijo pa nasut s polnilom, ki je ob dotoku zraka še bolj gorel. Ostrešje, veliko okrog sto kvadratnih metrov, je popolnoma uničeno, enako tudi pohištvo in oprema, zaliti so tudi spodnji prostori. Še sreča je, da je gospodar v mansardnemu stanovanju slišal nenavadno pokanje, nakar je hitro zbudil ženo in mladoletna otroka, da so zapustili prostor, enako tudi mama v pritličju hiše.

Kriminalisti ugotavljajo vzroke požara, ki naj bi ga povzročila električna napeljava med dimnikom in klimo napravo. Škode je za več kot sto tisoč evro. Med gašenjem se je en gasilec lažje poškodoval. Sicer je to največji letošnji požar na stanovanjskih objektih na območju Gasilske zveze Ribnica. Gasilci srčno upajo, da tudi zadnji.

Besedilo in foto: Milan Glavonjić

