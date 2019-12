V šentjernejski občini prihodnje leto Resslovo leto

14.12.2019 | 13:35

Ob razglasitvi Resslovega leta so svetniki videli zasnovo novega Resslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi.

Atribut Resslovega leta

prof. dr. Miha Japelj

Svetniki so podprli idejo društva.

Stane Bregar

Šentjernej - Občinski svetniki so na nedavni seji s 15 glasovi leto 2020 v občini Šentjernej razglasili za Resslovo leto.

Tako so podprli predlog Društva Gallus Bartholomaeus iz Šentjerneja, ki se kot civilna družba že dlje časa trudi za boljše poznavanje velikega izumitelja Josefa Ressla, ki je deloval tudi v našem koncu, in po čigar zaslugi bi lahko v šentjernejski občini prej lahko prišli do potrebnega denarja za izgradnjo novega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Most so že letos poleti razglasili za Resslov most - prihodnje leto bo namreč dvesto let prvih poskusih Ressla na reki Krki.

Svetnike je najprej nagovoril predsednik društva Stane Bregar, jim predstavil izumitelja ladijskega vijaka, ki je znan tudi po mnogih drugih inovacijah, ter predvsem poudaril, da tega jubileja kot večje priložnosti za pridobivanje denarja od drugod ne smejo zapraviti. Občina Šentjernej namreč sama za nov železni most nima denarja.

Resslov most lahko zgradijo kot mednarodni spomenik petih držav, kjer je Ressel deloval in ga imajo za svojega. Bregar je poudaril tudi, da bi most kot simbol povezovanja še kako koristil tudi njihovi skupnosti in izboljšal odnose. Pokazal je novo zasnovo Resslovega mostu in promocijski atribut Resslovega leta, konstrukcijo Resslovega ladijskega oboda.

Da bi morali biti Slovenci še posebej ponosni na tega velikega moža, je poudaril tudi prof. dr. Miha Japelj, ki z veseljem podpira projekt društva, da se ne le v Šentjerneju, ampak tudi v Sloveniji razglasi leto 2020 za Resslovo leto. Zato je društvo že podalo pobudo tudi na Državni svet RS.

Svetnike, ki so vsi pohvalili pobudo in delo društva na tem področju, je v glavnem zanimalo, ali gre za projekt občine ali društva, ter koliko bo stal. Gre seveda za projekt občine, ki kakega posebnega denarja v proračunu 2020 za to nima. Jasno je že, da bo 34.500 občina prispevala za projekt Pot ladijskega vijaka, s katerim so bili uspešni pri pridobivanju sredstev EU, sicer pa bo Ressel prihodnje leto rdeča nit dogajanja v občini, za kar bodo poskrbela društva s svojimi prireditvami in tudi mnogi sposobni in zagnani posamezniki. Potrebna bo le koordinacija.

»Namen Resslovega leta ni, da nekaj pomagate Stanetu Bregarju, ker to ni potrebno. Vsi moramo stopiti skupaj in pomagati, da obogatimo ta prostor z novim mostom in dobrimi vsebinami. V občini je veliko pripravljenosti za delo in najrazličnejših talentov, prireditve je treba le pripraviti in voditi,« je menil zagnani predsednik društva Bregar ter tako odgovoril tistim svetnikom, ki so dejali, da bodo Stanetu pomagali…

Besedilo in foto: L. Markelj

