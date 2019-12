Dobrodelna dan za zdravje in košarica

14.12.2019 | 07:40

Novomeška Lions in Rotary klub ter njuna podmladka Rotaract in Dobrodelni Leo klub jutri vabijo k dobrodelnosti. (Foto: Lions klub Novo mesto)

Novo mesto - Novomeška Lions in Rotary klub že vrsto let s skupnimi akcijami pomagata pomoči potrebnim v njihovem okolju. Ena od skupnih akcij je tudi jutrišnji Dan za zdravje, ki bo potekal v nakupovalnem centru Qlandia v Novem mestu.

Na dobrodelnem dogodku bodo obiskovalcem predstavili pomen skrbi za zdravje. Organizirali bodo merjenje krvnega tlaka, zdravniško in medicinsko osebje bo prikazalo pravilno uporabo defibrilatorjev, predstavila pa se bodo tudi podjetja s svojimi izdelki v skrbi za zdravje.

Z njimi bodo člani Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, katerim bosta kluba namenila celoten izkupiček dobrodelnega dogodka in zbranih sredstev donatorjev za pomoč pri nakupu prilagojenega vozila za prevoz njihovih članov.

Dobrodelna košarica

Podmladka obeh klubov – Rotaract klub in Dobrodelni Leo klub, pa prav tako jutri znova prirejata skupno akcijo Dobrodelna košarica, ki bo od 8. do 15. ure potekala v nakupovalnih centrih Planet Tuš in Qlandia.

»Ker se ob koncu leta obdarujemo pogosteje kot tekom leta, je naša naloga, ki jo jemljemo kot poslanstvo, da občutek čarobnosti obdarovanja začutijo vsi v naši okolici. Želimo si, da bi z našo akcijo vsaj malo čarobnosti praznikov začutili prav vsi v lokalnem okolju, tudi tisti, ki so socialno šibkejši. Zavedamo se, da socialne stiske ljudi ne moremo rešiti z eno Dobrodelno košarico, lahko pa jim prižgemo lučko upanja. S poklonom darov in obiskom smo do zdaj že mnogim obdarovancem prinesli novo moč, upanje in vero v izboljšanje. Z nekaterimi smo postali tudi tesni prijatelji,« so poudarili v napovedi letošnje akcije, prvo pa sta organizirala decembra leta 2012.

Člani obeh klubov bodo materialne prispevke zbirali ob izhodih iz živilske trgovine, ob vhodu pa bodo obiskovalcem dali »nakupovalni lističe«, to je seznamom dobrin, ki jih njihovi obdarovanci potrebujejo. »Z veseljem bomo sprejeli tudi stvari, ki niso na seznamu, a bi jih vseeno želeli podariti. Tudi tokrat bomo pakete izročili večjemu številu obdarovancem, tako posameznikom kot družinam,« so še dodali.

M. Ž.