Po trku ostala ukleščena

14.12.2019 | 09:15

Danes ob 5.08 je na cesti Črnomelj—Gaber pri kraju Petrova vas, občina Črnomelj, prišlo do prometne nesreče z udeležbo dveh osebnih vozil. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani, ena od njih pa je ostala ukleščena v vozilu. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreča, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, počistili razlite motorne tekočine ter pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi. Eno osebo so prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, drugo pa v Zdravstveni dom Črnomelj.

Pomagali pri oživljanju

Včeraj ob 21.16 so v Veliki Loki, občina Trebnje, prvi posredovalci AED Velika Loka pomagali pri oživljanju osebe do prihoda reševalcev Zdravstvenega doma Trebnje.

Podrto drevo oviralo promet

Ob 21.44 je na cesti Novo mesto—Šentjernej pri kraju Ratež, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Bili brez elektrike

Ob 20.38 je bila v naseljih Arnovo selo, Bizeljsko, Globoko, Mali vrh, Dečno selo, Volčje in Piršenbreg v občini Brežice zaradi okvare na daljnovodu Vrbinska vas prekinjena oskrba z električno energijo. Brez električne energije je ostalo 850 gospodinjstev. Okvaro so do 22.50 ure odpravili dežurni delavci Elektra Celje.

Popolna zapora

Kostak d.d. Krško obvešča, da je danes ob 6.00 uri izvedel popolno zaporo na lokalni mestni cesti LK 192051 Cesta krških žrtev (od Pivnice Apolon do Hočevarjevega trga), LK 192541 Šoferska ulica v dolžini 25 m, LK 192061 Dalmatinova ulica v dolžini 160 m in javni poti JP 692483 CKŽ zaradi izvedbe prireditve »Praznični vikend v starem mestnem jedru Krškega 2019«. Zapora bo trajala do jutri do 6.00 ure. Prosijo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil prireditelja.

