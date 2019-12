Jutri brez elektrike

14.12.2019 | 19:00

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.45 do 9.45 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP NOVOLES STRAŽA, TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.