Z avtom s ceste v potok

15.12.2019 | 08:05

Foto: Arhiv DL

V Ratežu v občini Novo mesto je včeraj nekaj minut po 18.30 osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo v potok. V nesreči se k sreči ni poškodoval nihče. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali policiji pri usmerjanju prometa in z avtodvigalom postavili vozilo na cestišče.

Gorela zabojnika

V Jetrnem selu v občini Krško pa sta ob 21.13 gorela zabojnik za papir in zabojnik za plastiko. Gasilci PGE Krško so požar pogasili in preprečili širitev požara na ostale zabojnike.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 8.45 do 9.45 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP Novoles Straža, TP Hruševec, TP Sela pri Straži.

M. Ž.