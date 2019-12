Novomeščani z zmago potrdili uvrstitev v ligo za prvaka

Novomeška Krka je sinoči slabvila s 3:0. (Foto: S. V.)

Novo mesto - V 12. krogu 1. DOL za moške sta se v Novem mestu pomerila domača Krka in gostje iz Hoč. Nove zmage so se razveselili novomeški odbojkarji, tokrat s 3:0 (21, 17, 23). Pri domačih sta bila najbolj razpoložena Kosmina (15) in Kumer (14), pri gostih pa Crnjanski (14).

Hočani so v prvem nizu vse do desete točke držali korak s Krkaši, nato pa so domači pritisnili na plin. Z nekaj dobrimi servisi so gostom otežili razvoj igre in jih prisilili tudi v nekaj napak, z zanesljivo igro v napadu pa so pobegnili na 18:12. Gosti so nato zapretili z delnim rezultatom 4:2, a domači trener Tomislav Mišin je s polminutnim odmorom prekinil nalet, njegovi varovanci pa so niz nato varno peljali do konca. Domači trener je ob koncu niza priložnost ponudil tudi Renku, Travniku in Puclju. Crnjanski je z asom ubranil tretjo zaključno žogo domačih, njegov naslednji servis pa je na srečo domačih končal v mreži. Prvi niz je domačim pripadel po zaslugi izvrstne učinkovitosti v napadu, s šestimi točkami pa je izstopal David Kumer.

Večji del drugega niza je potekal po notah domačinov. Izstopala sta predvsem Kumer in Kosmina, izkazali pa so se tudi njuni soigralci. Pri gostih je drugem nizu še najbolje šlo Pušniku, ki je dosegel štiri točke, a je ekipna napadalna učinkovitost bila prenizka, da bi lahko kakorkoli ogrozili zmago Novomeščanov. Slednji so si jo prislužili navkljub slabšemu sprejemu, so pa zato še naprej držali visoko učinkovitost v napadu. Na roko so jim šle tudi številne napake gostov, teh je bilo kar 12. Končnih 25:17 so z napako postavili kar gosti sami.

Gosti so na dober servis Šikaniča niz odprli s štirimi zaporednimi točkami. Tudi v nadaljevanju so pokazali več borbe in poskrbeli za nekaj lepih napadalnih akcij. Kljub temu, da so Hočani ves čas držali minimalno prednost, pa sta v končnico ekipi vstopili poravnani na 20. Sledile sta dve napaki gostov in gostujoči trener je reagiral s polminutnim odmorom. Takoj zatem je Drobnič zabil as za 23:20. Naslednji servis je končal izven igralnega polja, gostom pa je po dobri obrambi uspela še ena točka. Domači trener je posegel po odmoru in dovolj zmedel gostujočega Kolmana, ki je servis nato poslal v mrežo. Podobno je nato storil še domači Erpič. Drugo zaključno žogo za zmago domačih je z atraktivno točko izkoristil domači kapetan Kosmina in Krki priboril še sedmo zmago v letošnji sezoni. S tem so novomeški odbojkarji potrdili uvrstitev v ligo za prvaka.

Svit Hafner, igralec Krke je po tekmi poveda: »S tekmo smo zadovoljni. Predvsem v obrambi smo pobrali kar dosti žog, kar je bil tudi namen. V bloku smo morda malce slabše odigrali. Vseeno, tri točke smo osvojili z zmago s 3:0, kar je dober dosežek. Ta zmaga je tudi lepa popotnica za naprej. Čakata nas še dve tekmi, zagotovo pa napredujemo tudi v ligo za prvaka.«

MOK Krka - OK Hoče

3:0 (25:21, 25:17, 25:23)

Novo mesto, 14. december 2019, obiskovalcev: 100. Sodnika: Jovanovič, Perčič.

Krka: Hafner 2, Ožbalt (L), Erpič 7, Kosmina 15, Drobnič 8, Travnik, Pucelj, Kumer 14, Lindič 2, Ogulin, Renko, Dimič. Trener: Tomislav Mišin

Hoče: Crnjanski 14, Zidar (L), Klinc, Pušnik 9, Kolman, Radović 6, Ratkai (L), Franc 3, Leva 5, Mejal 1, Šikanič, Založnik. Trener: Jurij Čopi

