Praznični sejem in Festival penin

15.12.2019 | 10:45

Na Praznični sejem je prišel tudi dedek Mraz.

Metlika - V Metliki so včeraj popoldne pripravili že tradicionalen Praznični sejem, ki se mu je tudi tokrat pridružil Festival penin. Na številnih stojnicah, ki so jih letos postavili na grajskem dvorišču, so se s svojimi izdelki in pridelki predstavili domači proizvajalci, umetniki in ponudniki različnih dobrot.

Ob pestri in raznoliki ponudbi je marsikdo gotovo našel tudi kakšno idejo za obdarovanje. Seveda organizatorji niso pozabili niti na otroke, ki sta jih razveseljevali snežinka Minka in dobrodelna Anča Pomaranča, obiskal pa jih je tudi dedek Mraz.

Na podstrešju pa so obiskovalci lahko okusili penine petih belokranjskih pridelovalcev vin ter prigriznili kakšno slaščico.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

