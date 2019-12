Koprčani boljši od Krke

15.12.2019 | 09:25

MRK Krka (Foto: arhiv MRK Krka)

Koper, Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so sinoči v 14. krogu lige NLB gostovali na Obali in proti ekipi RD Koper izgubili z 27:21 (13:12). Novomeščani so v tekmo vstopili zadržano in domačinom dovolili, da so že od uvodnih minut vsiljevali svoj ritem igre. Varovanci trenerja Romana Zarabca so v prvem polčasu naredili preveč napak, kar so Koprčani izkoristili in si v prvi polovici prvega dela srečanja priigrali štiri zadetke prednosti (8:4), a so Krkaši zaostanek do glavnega odmora uspeli znižati, ob polčasu je bilo 13:12 v korist gostiteljev, so v MRK Krka povzeli dogajanje na igrišču.

Igra Krki tudi v nadaljevanju ni stekla, gostitelji so v napadu na lahek način prihajali do zadetkov in Novomeščanom povzročali nemalo težav. Koprčani so v nadaljevanju prednost povečevali in bili tudi v končnici bolj zbrani.

Roman Zarabec, trener Krke, je po tekmi oceil: »Sigurno sem razočaran nad razpletom tekme. V prvem delu smo Koprčane še nekako lovili in jih do polčasa ujeli, pa tudi v drugem delu je nekje do štiridesete minute tekma potekala solidno, potem pa so se znova pojavile številne tehnične napake, zgrešili preveč stoodstotnih strelov, v obrambi pa smo v določenih momentih delovali nezrelo, kar je privedlo do večjega zaostanka. Tudi vratarji znova niso bili na nivoju. Skratka, rečem lahko, da smo pregoreli v želji, saj je bila motivacija in želja ekipe velika, toda danes ni bil naš dan«.

Igralec Novomeščanov Andraž Kete pa dodal: »Tekmo smo res odprli slabo, potem smo se do polčasa priključili, v drugem delu drugega polčasa pa se nam enostavno ni izšlo tako, kot smo se dogovorili. Koprčani so višali prednost in zmagali za šest golov. To tekmo moramo čim prej pozabiti in se pripraviti na poklano tekmo z Radečami, ki nas čaka že to sredo. Vemo, da se v pokalnem tekmovanju dogajajo presenečenja, in mi si tega ne smemo privoščiti. Za konec letošnjega leta pa nas čaka še tekma s Celjem, kjer bomo, glede na to, da vemo, kaj Celje je, odigrali sproščeno. Če se nam bo ponudila priložnost za kakšno točko, jo bomo z veseljem vzeli«.

Novomeščane v prihodnjem tednu čakata dve zahtevni tekmi, prva bo v sredo, ko jih v 1/16 finala pokala Slovenije čaka ekipa iz Radeč, prihodnjo soboto pa v domači dvorani Marof gostijo vodilno ekipo v ligi NLB RK Celje Pivovarna Laško.

RD Koper: Krečič 9 (4), Marić 4, Smolnik 3, Avsec 3, Sokolič 3, Planinc 1, Makuc 1, Moljk 1, Guček 1, Dolenc, Štavar, Breznikar, Stopar, Konjevič, Dobaj, Žagar.

MRK Krka: Bevec 3, Avsec 3, Pršina, Hvastija, Irman 3, Jakše 3, Plut, Klemenčič, Rašo, Batagelj 1, Brajer, Kukman, Windischer, Matko, Kete 8 (4), Urbič.

Sedemmetrovke: Koper 4 (4), Krka 6 (4).

Izključitve: Koper 8, Krka 12 minut.

Rdeči karton: /.

Trebanjcem v Ribnici zmanjkal kanček športne sreče

Osrednja tekma 14. kroga, ki je bila že v petek zvečer, se je končala z zmago ribniških rokometašev, ki so Trimo Trebnje premagali z 29:28 (13:17). V prvem polčasu so bili gostitelji v podrejenem položaju, igrali so bledo in nepovezano, v drugem pa močno dvignili raven svoje igre in po izjemno dramatični končnici osvojili obe točki. Zmagoviti gol je po strelu z devetih metrov po izteku igralnega časa dosegel Risto Vujačić.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto gostovala v Izoli, ribniška pa bo tekmo 15. kroga z Gorenjem v Velenju igrala šele 29. januarja prihodnje leto, so navedli na STA.

Obe ekipi sredi prihodnjega tedna čakata še tekmi 1/16 finala za pokal Slovenije, trebanjska ekipa bo v sredo gostila ormoški Jeruzalem, ribniška pa bo gostovala v Celju.

* ŠC Ribnica, gledalcev 320, sodnika: Teršek in Žibret.

* Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 4, Horvat, Vujačić 5, Kovačič 5, Žagar, Knavs 2, Ilc, Ranisavljević 2, Pahulje 1, Lešek, B. Nosan, Klarič, Cimerman, Pucelj 1 (1), Tomšič 1, Setnikar 8.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 5 (2), Didovič 3, Udovič 2, Didovič, Seferović, Dobovičnik 2, Hamidović 2, Kotar 4, Kmet, Sašek, Šešić 4, Redek, Grbić 1, Horžen, Cirar 5.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (1), Trimo Trebnje 2 (2).

* Izključitve: Riko Ribnica 4, Trimo Trebnje 10 minut.

* Rdeči karton: /.

M. Ž.