Štelinga po dragatuško

15.12.2019 | 15:30

Na odru je bilo kar 120 nastopajočih.

Dragatuš, Semič - Člani Folklorne skupine Dragatuš so včeraj znova dokazali, da jim kljub temu, da so pripravili že 29. celovečerni nastop ob iztekajočem se letu, še ni zmanjkalo idej. V več kot poldrugo uro dolgem programu so se na odru Kulturnega centra Semič zvrstili ples, petje, igranje na inštrumente in ljudska igra. In v vsem tem so Dragatušci v Beli krajini neprekosljivi.

A tokrat ni bilo dovolj, da se je na odru zvrstilo okrog sto članov otroške, mladinske in odrasle skupine, pridružilo se jim je še 20 pevk in pevcev mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Semič. In ker dragatuški folkloristi vedno najdejo rdečo nit večera, so se tokrat odločili za štelingo, torej vojaški nabor mladih fantov – rekrutov oz. uradni postopek za ugotovitev sposobnosti vojaških obveznikov za vojaško službo. Seveda so jo začinili s hudomušnostjo, dodali pa še vse, kar je sodilo zraven, tudi dogajanje v gostilni pri Zapujcu. Štelingo so prestavili v čas Kraljevine Jugoslavije, ki se tudi časovno pokriva s kostumsko podobo, plesi in pesmimi dragatuških folkloristov.

Obiskovalci so bili navdušeni, zanimanje za prireditev pa je bilo tolikšno, da bo pripravili popoldansko in večerno predstavo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

