Skavti tudi letos po Sloveniji delijo Luč miru iz Betlehema

15.12.2019 | 12:00

Plamen luči miru vsako leto delijo do Božiča v upanju, da bi prinesel mir v čim več domov. Na fotografiji utrinek iz šmihelske župnije lani, ko so skavti po nedeljski maši poskrbeli, da so verniki domov odšli s prižgani svečkami. (Foto: L. M., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Skavti tudi letos po Sloveniji delijo Luč miru iz Betlehema. Svetovni sprejem Luči miru je bil včeraj na Dunaju, danes pa je njen plamen prišel v Slovenijo, kjer ga bodo sprejeli na območnih sprejemih v Novem mestu, Novi Gorici, Žireh, Moravčah, Cerknici, Grosupljem, Ljubljani (Dravlje), Mariboru in Mozirju.

Med 16. in 19. decembrom bodo skavti Luč miru iz Betlehema ponesli tudi predstavnikom države in drugim pomembnejšim ustanovam, med drugim predsedniku države, državnega zbora in vlade, varuhu človekovih pravic, na policijo, vojsko, ministrstva ter veleposlaništva, plamen pa bodo ponesli tudi na najvišjo kapelico Marije Snežne na Kredarici, so sporočili iz Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.

Slovenski skavti adventni čas tako že 28 let bogatijo s sporočilom Luči miru iz Betlehema, geslo letošnje akcije pa je Ne boj se goreti! »Poslanica govori o našem poslanstvu širjenja svetlobe in ljubezni, ki sta rešitev za vsakega človeka, ne glede na strah, ki je prisoten v nas. Svetlobo Luči miru iz Betlehema potrebujemo da lahko vidimo stvari in ljudi v pravi, polni podobi. Brez nje lahko spoznavamo le delno, na pol. Na podoben način v odnosih deluje ljubezen: daje tisto svetlobo, ki je potrebna, da v bližnjem ne vidimo več nasprotnika, temveč prepoznamo brata oziroma sestro,« so o sporočilu Luči miru iz Betlehema zapisali v Združenju.

Akcija ima tudi dobrodelni namen. Tokrat bodo s pomočjo zbranih sredstev podprli tri projekte na treh ravneh skavtskega delovanja v Sloveniji, v Evropi in v svetu, in sicer v Sloveniji društvo Žarek oz. njegov program Naj mladih ne vzgaja ulica, misijonarje v Albaniji, del zbranega denarja pa bodo namenili misijonarkam, sestram salezijankam, v Braziliji za celovito obnovo kuhinje v ustanovi OSAF (salezijanski ustanovi za bratsko podporo).

Prispevke bodo skavti pobirali s prodajo svečk, prostovoljnimi prispevki z donacijami preko SMS-sporočil s ključno besedo LUC1 ali LUC5 na 1919.

M. Ž.