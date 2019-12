V brunarici zgorel avto; hladilnik pogasili domači

16.12.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.24 uri je na Taborski cesti v Grosupljem zagorela lesena brunarica, ki je služila za spravilo orodja in kot garaža za osebno vozilo. Požar, ki je v celoti uničil brunarico, večji del orodja in osebno vozilo, so pogasili gasilci PGD Grosuplje in PGD Šmarje Sap.

Ob 18.31 je na Trati VII v Kočevju zagorel hladilnik v stanovanjskem objektu. Aktivirani so bili gasilci PGD Kočevje. Ob prihodu gasilcev na lokacijo so požar že pogasili domači. Gasilci PGD Kočevje so odklopili elektriko, pregledali mesto požara in hladilnik ter prezračili objekt.

Kar nekaj težav z elektriko

Včeraj ob 16.43 uri je bila na Obrežju, v Slovenski vasi in na Koritnem; občina Brežice, zaradi okvare na daljnovodu prekinjena oskrba z električno energijo. Okvaro so do 17.45 ure odpravili dežurni delavci Elektra Celje.

Okoli 20. ure so ostali brez električne energije odjemalci naselij na relaciji Kostanjevica na Krki-Šutna-Bušeča vas v občini Kostanjevica na Krki in Brežice. Delavci Elektra Celje so napako odpravili.

Tudi danes ponekod brez nje

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP Vrhovci izvod Šola.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIKAVA;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.30 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GLOBODOL. na izvodu VAS;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA na izvodu PROTI GRČ VRHU DOLINA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Bučerca, Kremen, Sremič Koritno med 8. in 13. uro.

