Krkaši visoko izgubili v Ljubljani

16.12.2019 | 08:00

Največ točk je pri krkaših dal Glenn Cosey, in sicer 17. (Foto: KK Krka)

Ljubljana - Košarkarji novomeške Krke so v 11. krogu Lige ABA v ljubljanskih Stožicah izgubili s Cedevito Olimpijo s 56:72 (15:13, 16:27, 15:18, 10:14).

Košarkarji Cedevite Olimpije so tako zabeležili osmo zmago v ligi Aba, Krka pa je doživela tretji zaporedni poraz. Gostitelji so imeli nekaj težav le na začetku tekme, saj so potrebovali šest minut in pol, da so dosegli prvi koš iz igre (2:10), vprašanje zmagovalca pa so rešili ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine.

Medtem ko sta se pri Novomeščanih enakovredno z gostitelji kosala le Glenn Cosey (17 točk) in Marvin Jones (11 točk, 9 skokov), pri Cedeviti Olimpiji pa sta izstopala Marko Simonović s 16 točkami (trojke 4:7) in Mikael Hopkins (15 točk, 12 skokov), solidno igro pa je prikazal tudi Edo Murić z 12 točkami, 8 skoki ter s po trema podajama in ukradenima žogama, so povzeli na STA.

Krkaši so igrali brez poškodovanega Daliborja Đape, poškodovan pa je zaigral tudi Marko Jošilo.

Po tekmi je novomeški trener Vladimir Anzulović povedal: »Čestitke Cedeviti Olimpiji za zasluženo zmago. Občutek imam, da smo, posebej v prvem polčasu, veliko podarili domačinom. Predvsem v prvem polčasu smo imeli veliko priložnosti, da gremo na glavni odmor z veliko boljšim rezultatom, kot se je to zgodilo. Imeli smo težave zaradi poškodovanih Jošila in Đape. Premalo smo spuščali žogo pod sam obroč. Zadovoljen sem z nekaterimi deli igre, z nekaterimi ni, in še vedno moramo delati na tem, da odpravimo napake.«

Slaven Rimac, trener Cedevita Olimpije, pa je ocenil: »Zadovoljen sem z zmago. Vedeli smo, da je pred nami težka preizkušnja, saj je Krka zelo atipična ekipa. Videlo se je, da je sredin obračun z Nanterrjem 92 pustil posledice na igralcih. Srečen sem, da smo našli peterko, ki je uspela dobro odreagirati, in se oddaljiti na prednost, ki je bila na koncu dovolj za zmago. Krka je ekipa, ki se bori, zadovoljen sem z zmago, ker so tekme z Novomeščani vedno težke. Pomembna je zmaga.«

Krkaši so po polovici lige ABA s štirimi zmagami in sedmimi porazi osmi na lestvici. V prihodnjem krogu bodo Novomeščani v petek igrali pri FMP-ju v Beogradu, 29. decembra pa doma z Zadrom.

* Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki: Zamojski (Poljska), Porobić (BIH), Peić (Hrvaška).

* Cedevita Olimpija: Boatright 4 (1:2), Hopkins 15 (3:6), Murić 12 (3:5), Mulalić 8 (2:2), Miller-McIntyre 8 (2:2), Blažič 7, Stipanović 2 (2:2), Simonović 16 (2:2).

* Krka: Cosey 17 (2:3), Jones 11 (3:4), Marinelli 2, Balažič 9, Jošilo 1 (1:2), Lapornik 8 (2:2), Ramljak 8.

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 15:21, Krka 8:11.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:26 (Simonović 4, Mulalić 2, Blažič, Boatright, Murić), Krka 6:28 (Cosey 3, Lapornik 2, Balažič).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 17, Krka 24.

* Pet osebnih: Marinelli (38.).

M. Ž.