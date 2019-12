Huda prometna nesreča, dva poškodovana

16.12.2019 | 10:10

V soboto okoli 5.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Petrovi vasi na območju PP Črnomelj. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi bil za nesreče odgovoren 36-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je vozila 28-letna voznica. Hudo poškodovana udeleženca nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Pijan izsiljeval prednost

Krški policisti so v petek okoli poldneva pod drobnogled vzeli prometno nesrečo med Leskovcem pri Krškem in Veliko vasjo. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 29-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozil 36-letni voznik. Lažje poškodovanega 36-letnega voznika in 21-letno potnico iz njegovega vozila so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,88 miligramov alkohola. Zoper 29-letnega voznika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Trčil v drevo

V petek zvečer nekaj pred 19. uro pa se je prometna nesreča zgodila pri Stranski vasi. 35-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Obstal v potoku

Novomeški policisti so bili v soboto nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči v Ratežu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal preko varnostne ograje in v prevrnjenem vozilu obstal v potoku. Voznik in potnik se v nesreči nista poškodovala, zaradi kršitev pa so policisti povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

Z več kot dvema promiloma alkohola na cesto

Črnomaljski policisti so v petek okoli 16. ure pri Tribučah ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 40-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligramov alkohola (2,33 g/kg) so izločili iz prometa, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

53-letnika pridržali

Krški policisti so v petek nekaj po 22. uri med kontrolo prometa v Krškem ustavili 53-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligramov alkohola (1,37 g/kg). Kršitelja so odpeljali v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez veljavne vozniške

V noči na soboto so policisti novomeški policisti zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 20-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki so ga ustavili na Seidlovi cesti. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligramov alkohola (2,12 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in zaradi hujših kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brez vozniške, avtomobila neregistrirana ...

Policisti PP Črnomelj so v soboto med kontrolo prometa v Sovinku ustavili voznika osebnega avtomobila Seat ibiza. 50-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki ga je odklonil. Med postopkom so še ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Seat ibiza so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Stranski vasi pri Semiču pa so včeraj popoldne z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Voznik znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Pri Semiču so ga policisti le ustavili in med postopkom ugotovili, da 25-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Renault clio so zasegli, kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ob nahrbtnik z dokumenti in računalnikom, pivo, nakit, denar

Na parkirišču v Novem mestu je v noči na petek nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila odnesel nahrbtnik z dokumenti in prenosnim računalnikom. Oškodovanec ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1000 evrov.

V naselju Curnovec na območju Brežic je med 10. in 14. decembrom neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 8. in 14. decembrom je v Borštu pri Dvoru neznanec vlomil v dve počitniški hiši. Ukradel je več pločevink piva ter z vlomom in tatvino lastnike oškodoval za okoli 1700 evrov.

V naselju Sela pri Šumberku je v soboto med 16.30 in 18.30 nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in zlat nakit ter lastnike oškodoval za okoli 1000 evrov.

Na mejo z ukradenim avtom

Na mejni prehod Obrežje je v petek na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila znamke Peugeot, srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Ugotovili so, da so na vozilu ponarejene identifikacijske oznake, ponarejene so bile tudi registrske tablice, po preveritvi v schengenskem informacijskem sistemu pa so ugotovili, da je bil avtomobil v sredo ukraden v Franciji. 59-letnemu vozniku iz Srbije so odvzeli prostost in ga pridržali, avtomobil pa zasegli. Osumljenca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Afganistanci so se skrivali med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je v soboto na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, kjer so v tovornem delu našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli šest tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v zadnjih treh dneh na območju Čateža ob Savi, Boštanja in Rigonc izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana in državljana Tunizije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

