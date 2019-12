Veronika, Jon, Vid in Ana so novi ambasadorji znanja

16.12.2019 | 15:00

Letošnji štipendisti MO Novo mesto z županom Gregorjem Macedonijem (z leve): Ana Šubic, Vid Dobrovoljc, Veronika Sadek in Jon Judež. (Foto: MO NM)

Novo mesto - Na nedavni seji novomeškega občinskega sveta so predstavili že četrto generacijo občinskih štipendistov. Med 22 prijavami za šolsko leto 2019/2020 so izbrali gimnazijko in zelo uspešno atletinjo Veroniko Sadek, študenta astrofizike Jona Judeža, šahista in študenta biokemije Vida Dobrovoljca ter študentko fizike in matematike Ano Šubic, ki je z dvema izdanima knjigama uspešna tudi na literarnem področju.

Kot so sporočili iz občine, si Veronika Sadek pri nadaljevanju športne poti želi visokih uvrstitev na velikih atletskih tekmovanjih, ob tem pa bi rada uspešno zaključila gimnazijo. Jon Judež bi rad s svojim delom Novomeščanom približal zanimivosti astronomskih opazovanj, v prihodnosti pa predlaga izgradnjo observatorija v bližini Novega mesta. Med željami Vida Dobrovoljca je uspešno dokončanje fakultete, izziv na šahovskem področju pa bo osvojitev naslova velemojstra in skok v trenerske vode. Ana Šubic bo tako kot doslej ostala zvesta pisanju knjig, izziv za prihodnost pa je tudi uspešen zaključek študija in prispevanje k dobrobiti družbe in Novega mesta.

Štipendijo mestna občina podeljuje za obdobje trajanja šolanja in znaša 300 evrov mesečno za šolanje v tujini in 200 evrov za šolanje v Sloveniji ter je prednostno namenjena posameznikom z izjemnimi dosežki na različnih področjih, kot so kultura, umetnost, šport in znanost, so še pojasnili.

M. Ž.