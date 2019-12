Sprejeli dva proračuna

16.12.2019 | 12:30

Z Ene od sej krškega občinskega sveta v zadnjem obdobju, ko so esvetniki že razpravljali o nastajajočih občinskih proračunih za leta 2020 in 20121. (Foto: M. L.)

Krško - Krški občinski svet je na nedavni seji sprejel predlog proračunov za leti 2020 in 2021, načrt obnove in vzdrževanja občinskih cest za obdobji 2020-2023 in 2021-2024 ter načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško za leti 2020 in 2021.

Za leto 2020 proračun krške občine na prihodkovni strani znaša 39,1 milijona evrov, na odhodkovni pa 41,7 milijona, od tega nekaj več kot 17 milijonov evrov za naložbe. V letu 2021 je v proračunu 40,2 milijona evrov na prihodkovni in 40,7 milijona evrov na odhodkovni ravni, od tega za naložbe 16,5 milijona evrov.

Za redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, za del naložb, nakupe zemljišč in strokovni nadzor pri gradnji občina v naslednjih štirih letih predvideva skupno nekaj več kot 10 milijonov evrov oziroma približno 2,5 milijona na leto, so sporočili z občine Krško.

M. L.