Po novem odseku vendarle sprostili promet

16.12.2019 | 13:45

Takole so delavci novomeškega CGP odstranili cestne oznake in sprostili promet po novem odseku. V Dolenjskih Toplicah so dobili tudi prvo semaforizirano križišče.

Ministrica Alenka Bratušek in župan Franc Vovk

Po novem bo del Pionirske ceste, ko se cestišče nato spusti navzdol proti križišču z Roško cesto, slepa ulica.

Dolenjske Toplice - Občina Dolenjske Toplice se je spomladi skupaj z državo lotila gradnje približno 80 m dolgega odseka od odcepa za ulico Pod Cvingerjem na Pionirski cesti do križišča Roške ceste in ulice Škrile. Po novi povezavi so danes dopoldan sprostili promet, odprtja pa se je udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

»Slovenija ni samo Ljubljana ali samo center, je veliko več. Samo v tem letu smo naredili več kot 250 kilometrov cest, 140 kilometrov železnic, to je približno 360 projektov. Seveda daleč od tega, da je zgodba tukaj v Dolenjskih Toplicah končana, še kar nekaj cest čaka na rekonstrukcijo, ponekod pa bo potrebna tudi novogradnja, tako kot drugje po Sloveniji,« je dejala ministrica.

Investicija je vredna okoli 1,3 milijona evrov, nekaj več kot štiri petine bo prispevala direkcija za infrastrukturo, preostalo pa občina. Poleg nove ceste so v sklopu naložbe na tem območju uredili vso potrebno infrastrukturo, zgradili pločnik, postavili javno razsvetljavo, spremenili pa so tudi vstop v ulico Pod Cvingerjem. Predvideno je bilo, da bodo po novi povezavi ljudje lahko zapeljali že sredi oktobra, a so se med gradnjo pokazale številne pomanjkljivosti pri projektiranju projekta. »Skupaj z bližnjimi sosedi in lastniki zemljišč, smo vse te pomanjkljivosti uspešno in kvalitetno rešili,« je dejal topliški župan Franc Vovk, ki ga sicer čudi, da teh pomanjkljivosti ni ugotovila že skupina petih recenzentov, ki je projekt tudi potrdila.

Naložba predstavlja prvo fazo obvoznice jedra Dolenjskih Toplic, župan pa se nadeja, da bodo v naslednjih petih letih zgradili še njen drugi in tretji del.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija